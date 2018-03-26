Umutlar tükenİyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta varoluş mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaştı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala öne geçen Karşıyaka, ilk yarının uzatmalarında Fair Play ruhuna aykırı şekilde oyuncusu yerde yatarken kalesinde golü gördü. Son dakikalarda gol yeme kabusu devam eden Kaf-Kaf 88. dakikada rakibinin golüne engel olamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı ve büyük oranda kümede kalma umutlarını tüketti.

YİNE SON DAKİKA

?Puan hasretini 8 haftaya çıkartan yeşil-kırmızıların düşme hattı ile puan farkı 10'a yükseldi. Karşılaşmanın 7. dakikasında Hüseyin sert şutunu Erhan kornere çeldi. 9'da Doğukan ceza sahasına girdi, sert şutunda top yakın mesafeden auta çıktı. 15'te Görkem'in ara pasıyla buluşan Doğukan ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci topu zorlukla çeldi. 44'de Tayfun'un pasıyla Doğukan soldan ceza sahasına girdi. Pasında Tayfun topu filelere yolladı: 0-1. 45+1'de Metin kendi ceza sahasında sakatlık yaşandığı anda ev sahibi ekip oyuncuları topu dışarı atmadı ve oyuna devam etti. Ceza sahasına giren Hüseyin skoru eşitledi: 1-1. 73'te Bahadır'ın sert şutunu Erhan kornere çeldi. 88'de Feridun'un sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Hüseyin'in önünde kaldı, altı pasın içinde top ağlara gitti: 2-1. Mücadeleyi KSK 2-1 kaybetti.