Eşrefpaşa devredilmeli

Sağlıkçılar İzmir
'in Çeşme İlçesi'ndeki toplantıda buluştu. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Av. Kerem Ali Sürekli, Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Sağlık Sen Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan ve sendika yöneticileri katıldı. Sağlık çalışanları olarak 24 saat hizmet verdiklerini anlatan Yıldırım, "Toplu taşımada 65 yaş üstü kişiler, öğretmen ve öğrenciler indirimli, belediye çalışanları, askeri personel ve emniyet çalışanları da ücretsiz faydalanmaktadır. Bizler de değerli vekilimin bu konuda desteğini istiyoruz. Toplu taşımada indirimli olarak faydalanmak istiyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin siyasi rant için kullanıldığını öne süren Yıldırım, "Türkiye de tek olan belediye hastanesinin Sağlık Bakanlığı'na devri yapılması gerekmektedir. Belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin rezervasyonlarına göre çalışan hastane istemiyoruz" diye konuştu. Sürekli ise, "AK Parti'nin en başarılı olduğu kollardan birisi sağlıktır. Türkiye'de 2002'de 613 ambulans varken şuan da 4 bin 900 ambulansımız var. Türkiye'de sağlık oranı 2002'de yüzde 39 iken şuan da ise bu oran yüzde 72. İzmir bu oranı yükseltiyor. İzmir sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Tüm emeği geçenlerine, sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Daha da ileriye gideceğiz daha da iyi olacağız" dedi.