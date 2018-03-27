Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göz-Göz’de Ömer Şişmanoğlu kayıp

Göz-Göz’de kayıp

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Göz-Göz’de Ömer Şişmanoğlu kayıp
Göztepe'de sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8. haftada Antalyaspor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen , ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi. Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göz-Göz’de Ömer Şişmanoğlu kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN