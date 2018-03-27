Göz-Göz’de Ömer Şişmanoğlu kayıp

Göztepe'de sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'tan transfer edilen deneyimli forvet, ilk 7 hafta yaşadığı stres kırığı yüzünden takımdan ayrı kaldı. Sarı-kırmızılılı formayı ilk kez 8. haftada Antalya
spor deplasmanında 4 dakika giyen ve 1 de gol atan Ömer, sadece 6 maç görev yapabildi. Bu sezon hiç 11'e giremeyen Ömer Şişmanoğlu
, ikinci yarıda bu kez de dizinden sakatlık geçirdi. Ligin 19'uncu haftasında Bornova Stadı'nda oynanan Kayserispor karşılaşmasında yalnızca 1 dakika süre alan Ömer, 8 haftadır takımdan uzak. Henüz tam sakatlığını atlatamayan Ömer'in düz koşulara başladığı ancak oyuncunun tam olarak toparlanmasının zaman alacağı bildirildi.