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li modacının siyah leri ilgi çekti

li modacı 'in siyah leri, 'de düzenlenen '1'inci 'nde ilgi gördü. Siyah gelinlikleri, manken  ve oyuncu- şarkıcı  tanıttı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:41
İzmirli modacının siyah gelinlikleri ilgi çekti

li modacı 'in tasarladığı siyah ler, geçen hafta sonu 'deki bir otelde düzenlenen '1'inci 'nde tanıtıldı. Bent'in beyaz ve siyah gelinliklerden oluşan 20 tasarımı, beğeni topladı.

Manken ve oyuncu- şarkıcı 'nin giydiği siyah gelinlikler ise ilgi çekti. Tasarımları 15 mankenle tanıtılan modacı Pınar Bent, "Bir İzmirli olarak ve diğer illerde ismimizi duyurduğumuz için çok mutluyuz. Katılımın bu kadar çok olması ve gelinliklerimizin beğenilmesi çok hoş bir duygu" dedi.

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İzmirli modacının siyah gelinlikleri ilgi çekti
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