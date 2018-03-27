Kalp hastası Talya'ya hastanede sürpriz doğum günü

PAÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji servisinde 2 aydır tedavi gören Talya Köse, doğum gününü hastanede doktorlar ve hemşirelerin yaptığı sürpriz parti ile kutladı. Doktorlar ve hemşireler, Talya için aldıkları pastanın mumlarını yaktıktan sonra tedavi gördüğü odasına girdi. Karşısında doktorları ve hemşireleri elinde pastayla gören Talya, mumları üfleyip, 14'üncü yaş gününü hastanede kutladı.

Çocuk Kardiyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, Talya'nın kalp kapaklarında enfeksiyon, iltahap içeren kitleler ve kalp yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğü belirterek, "Talya artık bizim kızımız gibi oldu. Kendisi iki aydır büyük bir sabır örneği sergiliyor. Doğum günü olduğunu öğrenince kendisine sürpriz yapmak istedik" dedi.

Mutluluğunu doktorları ile paylaşan Talya, "Doktorlarımı ve hemşirelerimi çok seviyorum. Onlar da benim ailem gibi oldu, herkese çok teşekkür ediyorum " dedi.