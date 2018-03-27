Kula'da 'Çanakkale' sergisi

Kula Belediyesi'nin düzenlediği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı anlatan sinevizyon gösterileri sunuldu. Savaşta kullanılan eşyaların yer aldığı Çanakkale Savaşı müzesi ile resim sergisi açıldı.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki programa; Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen de katıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin ilgi gösterdiği programda, savaş yıllarına ait görüntüler, askeri malzemeler ve sembolik Seyit Onbaşı'nın heykeli ziyaretçilerle buluşturuldu.

Çanakkale Savaşı'nda bağımsızlık için verilen mücadelenin Kula'da da canlandırılmasını istediklerini belirten Başkan Tosun, "Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden şaha kalkışıdır. Her karış toprağında binlerce şühedanın yattığı bu aziz vatanın evladı olduğumuz için onur duymalıyız.

Bu vatan atalarımızın canla başla savaştığı, yokluğun en üst seviyede olduğu zor günlerde alındı. Bizlerde bu zorlukları geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli bilinç ve duygular ile yetişmesine bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçladık" dedi.