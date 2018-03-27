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Piyanolar Alman uzmana emane

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Piyanolar Alman uzmana emane
27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki el yapımını Steinway&Sons marka 3 adet kuyruklu piyano, Almanya'dan özel olarak davet edilen uzman tarafından bakıma alındı. 1853 yılından bu yana üretim yapan ünlü piyano markasının Hamburg'taki en başarılı teknisyenlerinden biri olan , bir yandan piyanoların bakımını yaparken, bir yandan da AASSM'nin akustiğini test etti. Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen Simon Rempe, "AASSM konser salonu, akustik özelliği anlamında da dünyadaki diğer konser salonlarıyla boy ölçüşebilecek standartlarda" dedi.
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Piyanolar Alman uzmana emane
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