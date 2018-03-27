Torbalıların ulaşım isyanı

İzmir
'in en büyük ilçelerinden olan Torbalı'da ulaşım kooperatiflerinin iç çekişmesi sonucu binlerce vatandaş mağdur oldu. Ulaşım kooperatiflerinin birbirlerine açtığı dava sonucu mahkeme ilçede çalışan 75 dolmuşu iptal etme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) de bu karara uydu. Durum böyle olunca 200 bin kişinin yaşadığı Torbalı'da ulaşım çilesi başladı. İsyan bayrağını çeken Torbalılar, belediye otobüslerinin yetersizliğinden ve sefer sayısının azlığından yakınarak 10 gündür yaşadıkları bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. DAVALAR AÇINCA...
Torbalı'da hizmet veren ulaşım kooperatiflerinin dolmuş hatları sayılarını artırması rekabeti kızıştırdı. Bunun akabinde kooperatifler birbirlerine çeşitli nedenlerde dava açtı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, 11, 25 ve 66 No'lu Kooperatiflere bağlı Torbalı'da son 3 ayda toplam 75 dolmuşun güzergâh izinleri iptal etti. İlçede yolcu yükünün büyük bir çoğunluğunu çeken dolmuşlar iptal olunca hem vatandaşlar hem de ilçe merkezindeki esnaf mağdur oldu. Dolmuşa binerek ilçede 2 liraya seyahat eden vatandaşlar otobüslerde 2.86 liraya yolculuk etmeye başladı. Dolmuş kadar sık sefer olmadığı için belediye otobüslerinde hem çok fazla yoğunluk yaşanmaya başladı, hem de duraklarda çok aşırı kalabalıklar oluştu. Vatandaşın yanısıra ilçe merkezine gelen kişi sayısının azalması esnafın da işlerini zora soktu.
46 yaşındaki 2 çocuk annesi ev hanımı Havva Sarı, "Dolmuşlarla daha rahat seyahat ediyorduk. Otobüslerde balık istifi şeklinde ayakta gitmek zorunda kalıyoruz. Belediye ya otobüs sayısını arttırsın ya da bu yanlış karardan bir an önce dönsün" dedi.
58 yaşındaki 3 çocuk babası inşaatçı Ömer Güler, "Herkes isyan eder hale geldi. Belediye otobüsleri hem geç geliyor hem de yetmiyor. Daha önce bir yerden bir yere 4 liraya gidiyorduk. Şimdi gidip gelmek 5.72 oldu. Her gün toplu ulaşımı kullanan ve asgari ücret alan insanlar için ek bir maliyet demek. Ayda 120 lira veren vatandaşın cebinden şimdi 171 lira çıkacak" dedi.
10. sınıf öğrencisi Hüseyin Köstekin, "Ben daha önce de okula gidip gelirken belediye otobüsü kullanıyordum. Ancak dolmuşlar kaldırıldıktan sonra otobüsler çok kalabalık olmaya başladı. Bazen otobüs doluyor, binemiyoruz. Ayakta sıkış tepiş gitmek durumunda kalıyoruz. Dolmuşların geri dönmesini istiyorum" dedi.
45 yıldır Torbalı'da mobilyacı olduğunu anlatan Işık Gündüz (55), "10 gündün dolmuşlar çalışmıyor. Torbalı Mahallesi ile ilçe merkezi arası yaklaşık 5 kilometre. Torbalı Mahallesi'nden her gün binlerce insan dolmuşu kullanarak ilçe merkezine geliyordu. Şimdi arabası olmayan gelemiyor. Bu nedenle çarşıya insan gelemeyince bizim işlerimiz düştü. Benim işlerim yüzde 80 oranında azaldı" dedi. 42 yaşındaki lokantacı Nihat Tekelioğlu, "25 yıldır Torbalı'dayım. Dolmuşlar işlerimizi yarı yarıya düşürdü. İnsanlar çarşıya alışveriş yapmaya gelmeyince yemek de yiyen olmuyor. Arabası olmayan ve yaşlı olan insanlar çarşıya gelemiyor. Yaşlılar belediye otobüslerini kullanamıyor. Mağduriyetimizi gidersinler" diye konuştu. DOLMUŞÇU DA MAĞDUR
Dolmuş esnafının da mağdur olduğunu anlatan Torbalı Metropolis Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Veysi Güner, "Torbalılı vatandaşlarımız da dolmuşların geri dönmesini istiyor. Bölge İdare Mahkemesi kooperatifimize bağlı 25 dolmuş ile ilgili yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Şu an trafiğe çıkma hakkımız var. Ancak UKOME'nin yeni bir karar çıkarmasını bekliyoruz" dedi.