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UEFA temsilcilerinden Altınordu’ya ziyaret

Giriş Tarihi: 27.3.2018
UEFA temsilcilerinden Altınordu’ya ziyaret
UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi Başkanı John Delaney ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Altınordu Kulübünün tesislerinde incelemelerde bulundu. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Delaney ile Yardımcı'nın, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri ve Kuşadası'ndaki Beytulah Baliç Yerleşkesi'ni incelediği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Delaney, Altınordu'nun "benzersiz bir değişim projesi" olduğunu belirterek, "Altınordu, tesisleri, organizasyon yapısı, planlamalar ve vizyonu ile Avrupa'daki birçok kulüpten önde" dedi. Delaney, 'e gelmeden önce bildikleriyle, burada gördükleri arasında çok büyük farklar olduğunu aktardı. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise, ziyaretin yurt dışı açılımı anlamında çok önemli olduğunu belirtti.
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UEFA temsilcilerinden Altınordu’ya ziyaret
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