406 okulun bahçesine 70 bin fidan dikildi

Orman
ve Su İşleri Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun Projesi' ile başlattığı çalışmalar ile betonlaşmış okul bahçelerinin yeşillendirilmesi, fiziksel olarak daha güzel hale getirilmesi, kullanım alanlarının daha aktif hale getirilmesi amaçlı ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. İZMİR
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamında iki yılda İzmir ve Manisa
'daki 406 okulun bahçesine 70 bin fidan dikildiği bildirildi. İzmir ve Manisa'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, "Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu öncülüğünde 'Okullar Hayat Olsun Projesi' ile görev alanımız olan İzmir ve Manisa illerindeki 406 okulumuzun bahçesini 70 bin fidan dikerek ağaçlandırdık" dedi.