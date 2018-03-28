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5. Marmaris

'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 5. 'ne 8 oyun, 3 bin 500 seyirciyle buluştu.

AA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:08
5. Marmaris Tiyatro Günleri

Armutalan Mahallesi, Armutalan Kültür Merkezi'nde 10 gün süren 'ne Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.Etkinlik kapsamında Tarık Akan Sahnesi'nde 8 oyun, 9 gösterimle severlerle buluştu.Oyunları toplamda 3 bin 500 kişi izledi.

Tarık Akan Sahnesi, , , , , Mutlu Güney, , , Burak Sergen, , Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Altan Alkan, Özge Yıldırım, Melisa Doğu, Ece Yüksel, Kadir Saray, Burçin Yalçın, Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin'i ağırladı.

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5. Marmaris Tiyatro Günleri
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