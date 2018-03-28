5. Marmaris Tiyatro Günleri

Armutalan Mahallesi, Armutalan Kültür Merkezi'nde 10 gün süren Tiyatro Günleri'ne Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.Etkinlik kapsamında Tarık Akan Sahnesi'nde 8 oyun, 9 gösterimle tiyatroseverlerle buluştu.Oyunları toplamda 3 bin 500 kişi izledi.
Tarık Akan Sahnesi, Genco Erkal, Can Gürzap, Selçuk Yöntem, Derya Alabora, Mutlu Güney, Zuhal Olcay, Deniz Çakır, Burak Sergen, Şenay Gürler, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Altan Alkan, Özge Yıldırım, Melisa Doğu, Ece Yüksel, Kadir Saray, Burçin Yalçın, Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin'i ağırladı.