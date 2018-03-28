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63 teknik personele “” verildi

Gıda, ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde görevli teknik personellere “” verildi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:35
63 teknik personele “Gübre Denetçi Eğitimi” verildi

Eğitim çalışması il müdürlüğü binasında 63 teknik personelin 5 gün süren teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimler Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar tarafından verildi. Türkiye'de son yıllarda artan önemi dolayısıyla gübre satışının yapıldığı bayilerin daha sık ve düzenli kontrollerinin yapılabilmesi için organik ve kimyevi gübre yönetmelikleri kapsamında tescil, lisans, ithalat, ihracat, denetim, analiz istatistik ve gübre takip sistemi konuları eğitim çalışmasında işlendi. Eğitime katılan teknik personele ayrıca denetimlerde yetkilendirilmek üzere denetçi kimlik kartları da verileceği kaydedildi.

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63 teknik personele “Gübre Denetçi Eğitimi” verildi
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