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Bursa İl Teşkilatı Sandıklı’da toplandı

Bursa İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Toplantısı ’ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde yapıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:35
AK Parti Bursa İl Teşkilatı Sandıklı’da toplandı

Sabah saat 10.00 da başlayan toplantıya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski Bakanlar Efkan Ala ve Mehmet Müezzinoğlu ile Milletvekilleri katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve misafirleri otelde karşılayan Sandıklı Belediye başkanı Mustafa Çöl '' Sandıklımız Bursa İl Başkanlığının programı dolayısı ile ilçemizde 3 Bakan 7 milletvekili 17 belediye başkanını misafir ediyor. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, eski İçişleri Bakanımız Efkan Ala, Eski Sağlık ve Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nu karşıladık. Bakanlarımız ile ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Güzel ve kadim ilçemizde konuklarımızı ağırlamak büyük bir onur'' dedi.

Fotoğraf çekiminin ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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AK Parti Bursa İl Teşkilatı Sandıklı’da toplandı
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