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Didim Belediyesinden kültür etkinliği

kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği ve ’nun sahne aldığı “Kapat ben arim” adlı Stand Up gösterisi beğeni topladı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:38
Didim Belediyesinden kültür etkinliği

Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde sahnelenen Stand Up gösterisinde daha önce bir çok dizi ve filmlerde rol alan sahne aldı. Etkinliğe Didimlilerde ilgi gösterirken, Kantoğlu gösterisinde ailesi ve kadınlarla olan diyaloglarında başından geçenleri anlattı. Gösterisinde farklı konulara da değinen Kantoğlu yaklaşık 1 saat sahne kalırken, Didimliler esprilerle dolu gecede hoş dakikalar geçirdi. Oyunun sonunda Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, Kantoğlu'na çiçek verip teşekkür etti.

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Didim Belediyesinden kültür etkinliği
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