İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan ve bunlarla bağlantılı kişilere yönelik İzmir
merkezli, İstanbul, Antalya
, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki ayrı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir polis memuru, bir infaz koruma memuru ile 20 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 5 dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda ise 79 kilogram esrar, 13 kilogram bonzai, 974 gram kokain, 5 gram metamfetamin ile bin 810 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyona, farklı birimlerden 300 polisin yanı sıra havadan da helikopter desteği sağlandı. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Söz konusu 2 suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi tutuklanmıştı. Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'da düzenlediği operasyonda narkotik köpekleri "Badem" ve "Ekin" ile yapılan aramada, bir evde toprağa gömülü su bidonları içerisine gizlenmiş 7 kilogram esrar ele geçirdi.