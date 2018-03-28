Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Minibüste uyuşturucu haplarla yakalandı

te larla yakalandı

'nın Marmaris İlçesi'nde, jandarmanın durdurduğu te, üzerindeki kıyafetlerine yapılmış gizli ceplerde toplam 149 adet ile yakalanan 1 yolcu gözaltına alındı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:57
Minibüste uyuşturucu haplarla yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye 23 kilometre mesafedeki Çetibeli Mevkisi'nde kontrol noktası oluşturdu. Yapılan kontrol sırasında durdurulan -Marmaris hattı çalışan te yolculardan 35 yaşındaki İ.D.'nin yapılan üst aramasından, ceket ve kot pantolonuna yapılan gizli ceplerde toplam 63 adet ecstasy. 86 adet captagon ele geçirildi.

Uzunyalı Mevkisi'ndeki bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenilen İ.D. gözaltına alınıp, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen toplam 149 uyuşturucu hap imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. İ.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüste uyuşturucu haplarla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN