Minibüste uyuşturucu haplarla yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye 23 kilometre mesafedeki Çetibeli Mevkisi'nde kontrol noktası oluşturdu. Yapılan kontrol sırasında durdurulan Muğla-Marmaris hattı çalışan minibüste yolculardan 35 yaşındaki İ.D.'nin yapılan üst aramasından, ceket ve kot pantolonuna yapılan gizli ceplerde toplam 63 adet ecstasy. 86 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uzunyalı Mevkisi'ndeki bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenilen İ.D. gözaltına alınıp, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ele geçirilen toplam 149 uyuşturucu hap imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. İ.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.