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Seferihisar bayram gibi kutlamaya hazır

'ta Ürkmez'de gerçekleştireceği “Yerel Tohumu Yaşatıyoruz” etkinliğinde 100 bin tohum ve fide dağıtacak.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:17
Seferihisar bayram gibi kutlamaya hazır

Ülkenin tüm bölgelerinden gelen katılımcıların getireceği tohumlar da takasa dahil edilecek.

"Başka bir tarım mümkün" sloganıyla yola çıkan nin, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için başlattığı tohum seferberliği, tüm Türkiye'ye yayıldı. Kurduğu Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumları çoğaltan Seferihisar Belediyesi, ülke genelinde yılda en az 1 milyon tohum ve fide dağıtıyor. Bu yılki takas şenliğinde de yerel tohumun yaşaması bayram havası içerisinde kutlanacak ve gelecek nesillere aktarılması için takas edilecek.

SUZAN KARDEŞ KONSER VERECEK

Ürkmez'de yaşayan kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar'ın köylerinde üretim yapan köylülerin açacakları stantlarda lezzetli yiyecekler şenliğe katılanlara sunulacak. Çeşitli gösterilerin yapılacağı etkinlikte ünlü isim de muhteşem şarkılarıyla etkinliğe ayrı bir renk katacak.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Etkinlikle ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yine büyük bir coşku içerisinde ve büyük bir katılımla Türkiye'nin tohum bayramını kutlayacağız. Herkesi Cumartesi günü, atalarımızın mirası yerel tohumların yaşamasını kutlamaya ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı vermeye davet ediyorum" dedi. Etkinlik, 31 Mart Cumartesi günü Ürkmez'de Saat 13.00'te başlayacak.

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Seferihisar bayram gibi kutlamaya hazır
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