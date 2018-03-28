Selçuk’tan elektrik hamlesi

TURİZM
ve tarım açısından önemli bir yerleşim olan İzmir
'in Selçuk İlçesi'ne güvenilir enerji sağlanması, artan enerji ihtiyacının daha rahat bir şekilde sağlanması ve kente gelen elektriğin enerji iletim kapasitesinin artırılması için tarımsal sanayi alanında trafo inşa edilecek. Yeni yapılan trafo yerini gezen Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Bu proje ile elektrik kesintileri son bulacak. Daha önce Torbalı'da bulunan Arslanlar Mevkii'ndeki bir merkezden elektrik alıyorduk. Bu trafonun inşaatı bitince Selçuk'un 100 yıllık elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak" dedi.