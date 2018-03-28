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Selçuk’tan elektrik hamlesi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Selçuk’tan elektrik hamlesi
TURİZM ve tarım açısından önemli bir yerleşim olan 'in Selçuk İlçesi'ne güvenilir enerji sağlanması, artan enerji ihtiyacının daha rahat bir şekilde sağlanması ve kente gelen elektriğin enerji iletim kapasitesinin artırılması için tarımsal sanayi alanında trafo inşa edilecek. Yeni yapılan trafo yerini gezen Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, "Bu proje ile elektrik kesintileri son bulacak. Daha önce Torbalı'da bulunan Arslanlar Mevkii'ndeki bir merkezden elektrik alıyorduk. Bu trafonun inşaatı bitince Selçuk'un 100 yıllık elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak" dedi.
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Selçuk’tan elektrik hamlesi
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