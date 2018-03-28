Yanan minibüs ve ev kullanılmaz hale geldi

BUGÜN NELER OLDU

bağlı Güzelköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda ark halindeki Mehmet Biçer'e ait 20 AJY 06 plakalı minibüs kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Bir anda alev alan minibüsü gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında minibüs kullanılmaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çivril'de ise, Çayır Mahallesi'nde Eşe D'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılırken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ilk incelemelerde yangının soba ve bacadan çıkmış olabileceği ifade edildi.