1700 yıllık lahidi satarken yakalandılar

İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, toprak altında M.S. 3. yüzyıla ait lahit bulunduğu ihbarı üzerine Arvalya mevkiinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, defineciler tarafından kamufle edilerek kapatılan 2 adet çukur buldu. Çukurların içinde yapılan incelemede ise 3 mezar odası bulunduğu, defineciler tarafından lahite ulaşmak için bu yapılara zarar verildiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında M.S. 3. yüzyıla ait olduğu belirlenen Efes tipi mermer lahit, insan iskeleti, pişmiş toprak gözyaşı şişesi, pişmiş toprak kase, mermerden taş sandık kapağı, kazma, kürek, kova, halat, hilti ve merdiven ele geçirildi. Selçuk Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede lahit içerisinde aynı aileye ait olduğu değerlendirilen 7 yetişkin insan iskeleti, 3 çocuk iskeleti bulunduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen malzemeler Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarihi eserleri 1 milyon 400 bin euro karşılığında Avrupalılara satmayı planladıkları belirlenen H.Ö. (45) ve A.S. (45) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.