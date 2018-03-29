Bu krizi çözün

Torbalı'da ulaşım kooperatiflerinin birbirlerine dava açması sonucu şehir içi hatlarında hizmet veren iki ayrı güzergâha ait 35 minibüsün çalışma izinleri mahkeme kararıyla iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Kararı uygulamaya koyan İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) ilçeye sadece 5 adet ESHOT otobüsü gönderdi. İlçe halkı şehir içi ulaşımda devreye giren yeni sisteme uyum konusunda zorluklar yaşarken Egeli Sabah da konuyu Torbalı'da ulaşım isyanı' başlığı ile manşetine taşıdı. Gündüz nüfusu 200 bini aşan, 40 bin öğrencisi ilk ve orta öğretime devam eden Torbalı'da ulaşımın kaosa dönüşmesinden endişe ediliyor. KARAR MERCİ BÜYÜKŞEHİR
Konu hakkında İzmir Büyükşehir'e çağrıda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez "Hem ilçe halkı, hem esnafımız mağdur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni acil önlem almaya çağırıyoruz" dedi. Alınan karar sonrası Torbalı'da şehir içi ulaşımın tam bir kaosa dönüştüğünü belirten Başkan Görmez, "Vatandaş İzmir Büyükşehir'deki yetkililere ulaşamayınca bize yöneliyor. Çok daha büyük kaosun yaşanmaması için UKOME buradaki sorunun boyutunu çok iyi okumalıdır. Biz taraf değiliz. Gerek UKOME, gerek ulaşım kooperatifleri, gerekse İzmir Büyükşehir olsun konunun birçok muhatabı var. Çözüm için ESHOT Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile gereken temasları sürdürüyoruz. Umuyorum, yapılacak yeni bir çalışma ile bu sorun yakın zamanda ortadan kalkacaktır" diye konuştu.