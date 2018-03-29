Demir, asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Daire Başkanı Demir'e incelemeler esnasında eşlik eden Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungun, "Makinelerin geldiği gün artık ölsem de gam yemem dedim. Cengiz Başkanımı buraya davet ediyorum. Ama arabayla gelmesin. Helikopterle gelsin ya da uçakla gelsin. Çünkü bu yola uçak iner. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

İl genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'a bağlı Demirtaş Mahallesi ve 7 bağlısının kullandığı 14 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarına start verdi. Açılmasından bugüne kadar geçen sürede hiç asfaltlanmayan yolda temel malzeme çekimi gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Duman ve Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungun ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, "Muhtarımızın talepleri olmuştu. Arkadaşlarımızın gerekli incelemeleri yapmasının ardından bunu 2017 programına almıştık. Ancak 2017'de Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlardan dolayı asfalt sezonunda çalışma yapmak mümkün olmamıştı. Biz de şu an itibariyle temel çekimi yaparak yaklaşık 14 kilometrelik yolu asfalt sezonuna hazırlıyoruz. Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte burada 14 kilometre Demirtaş Mahallemizi ve bağlılarını tarihlerinde ilk defa asfaltla buluşturmuş olacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi döneminde Kırkağaç'ta yapılan asfalt ve kilit parke çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Daire Başkanı Fevzi Demir, "Kırkağaç'ta 2014 yılından bu tarafa Büyükşehir Belediyesi'nce 160 kilometrelik asfalt çalışması tamamlanmış durumda. Öyle zannediyorum ki 40 kilometre civarında da bir programımızda olan işimiz var. 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 200 kilometre asfalt çalışmasını tamamlamış olacağız. Parke taşı konusunda da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bugüne kadar Kırkağaç ilçemizde bugüne kadar 185 bin metrekare parke taşı çalışması tamamlandı. Yıl sonu itibariyle bu belki de 250 bin metrekareyi bulacak. Bunlar çok ciddi rakamlar. Bu konuda bize her zaman destek olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Kırsala verdiği önem herkes tarafından biliniyor. Güle güle kullanmak nasip olsun inşallah" diye konuştu.

Demirtaş Mahalle Muhtarı Metin Sungun ise, "Ben ikinci dönem muhtarlığımı yapıyorum. 2009 yılından beri bu yolu yaptırmak istiyorduk. Vatandaşlarımız da bu yolu dört gözle bekliyordu. Her toplantıya gidişimizde sorun olarak bu yolu söylüyorduk. Artık umudu kesmiştik ama Büyükşehir Belediyemiz bu yolu 2017 programına alacağız dediler. Onlara inancımdan dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e olan güvenimizden dolayı bugünü bekledik. Makinelerin geldiği gün artık ölsem de gam yemem dedim. Allah razı olsun hepsinden. Cengiz Başkanımı buraya davet ediyorum. Ama arabayla gelmesin. Helikopterle gelsin ya da uçakla gelsin. Çünkü bu yola uçak iner. Herkesten Allah razı olsun. Mahallemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



PINARBAŞI VE ÇEVRE MAHALLELERİ RAHATLATACAK ÇALIŞMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Pınarbaşı Mahallesi asfalt çalışmalarına başladı. Yolda gerçekleştirilen çalışmaları Mahalle Muhtarları ile birlikte inceleyen Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, geride kalan sürede Gördes'te 142 kilometre asfalt atıldığını ve 186 bin metrekare kilit parke taşı çalışmasının yapıldığını belirterek, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolun tamamlanmasıyla da bölge halkının ulaşımının rahatlayacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir bölgede yürütülen çalışmaları Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Alp Safa Gökkaya, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Sevim, Kuyucakkarapınar Mahalle Muhtarı Memduh İnceoğlu, Karakeçili Mahalle Muhtarı Hüseyin Tozun, Dikilitaş Mahalle Muhtarı Muhammet Açıkgöz ve Kılcanlar Mahalle Muhtarı Ercan Adıyaman ile birlikte yerinde inceledi.



BÖLGE HALKININ ULAŞIMI RAHATLAYACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir, "Burada muhtarımızın asfalt noktasında talepleri vardı. Burası 2017 programına dahil edilmişti. Ancak Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazlardan dolayı programın aksaması nedeniyle 2018 yatırım programına dahil oldu. Birkaç gündür ekiplerimiz bölgede çalışmaya başladı. Burası sadece Pınarbaşı Mahallesi'ni ilgilendiren bir yol değil. Gördes'i aynı zamanda Demirci ve Köprübaşı'nın birçok mahallesiyle de bağlantı noktası. Bu nedenle bölge halkı için önem arz eden bir yol. Burası sadece ulaşım maksatlı bir yol değil. Bu bölgede hayvancılık ve tarımsal üretimin de yoğun olduğu bir bölge. Onun için bu yolu bizler de önemsiyorduk. Çalışmalara başlandı. Yolun tamamı 14 kilometre. Temel çalışmasına müteakip de asfalt mevsiminin başlamasıyla birlikte sathi kaplama çalışmasına start verip bölge halkının ulaşımını inşallah rahatlatacağız" dedi.



BÖLGE HALKINA HAYIRLI OLSUN

2014 yılından bu yana Gördes'te 20 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 142 kilometrelik yolun asfaltla buluşturulduğunu dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, "Bu sene de yaklaşık 60 kilometrelik bir asfalt çalışması olacak. 5 yıllık dönem içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün direktifleri doğrultusunda 200 kilometre asfalt yapılmış olacak. Oldukça geniş bir yol ağına sahibiz. Talepler bitmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın iradesi kırsalı destekleme yönünde olduğu için biz de bütün gayretleri bu yönde sarf ediyoruz. Asfaltın yanı sıra Gördes'te geride kalan 4 yılda 186 bin metrekare kilit parke taşı çalışması yapıldı. Bu da yılsonuna kadar 250 bin metrekareyi bulacak. Bunlar küçümsenecek rakamlar değil. Büyükşehir her yerde olmaya çalışıyor. Bu yol da bölge halkına hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Sevim ise, "Yolumuzdan çok mağdurduk. Cengiz Başkanımızla, Fevzi başkanımızla bu konuyu sürekli görüşüyorduk. Şükür şu anda çalışmaları başladı, devam ediyor. Vatandaşlarımız askıda kalıyor, traktörlerle çıkarıyorduk. Artık daha rahat edeceğiz. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.