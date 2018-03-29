Halk pazarı çiçek bahçesine döndü

37 yıllık çiçek üreticisi Fuat Arık, (56) saksı ve bahçe çiçeklerinin dikim zamanının geldiğini söyledi. Arık, " Kendi yetiştirdiğim çiçekleri, halk pazarında satıyorum. Demirciköy Beldesindeki kendime ait serada yaptığım çiçek yetiştiriciliğinde çiçek severler beni, ben de onları tanırım. Gül çeşitleri, açelya, 11 ay çiçeği, fetunya, begonya, karanfil çiçeklerine ilgi çok fazla. Evde veya bahçede, yetiştirilecek çiçekler için dikilecek yer çok önemlidir. Özellikle evde yetiştirilecek çiçeklerin, güneş alan bir yerde bulunması nem oranının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bu yıl çiçek fiyatları 2 lira ile 15 lira arasında değişiyor" dedi

Bahçesindeki çiçek alanlarına çok önem verdiğini söyleyen çiçek müşterisi İsmail Aygün, çiçek yetiştirmek için önce sevgi, sonra da bakımın önemli olduğunu ifade etti. Aygün, "Saksı ve bahçe çiçeklerimin bakımını titizlikle yapıyorum. Çiçeklerin de tıpkı insanlar ve hayvanlar gibi sevgiye ihtiyacı vardır. İlkbahar mevsiminde herkesin çiçek dikmesini tavsiye ediyorum." dedi.