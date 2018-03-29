Hisarcık MYO’da görev değişimi

Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan, görev yaptığı 3 yıl içerisinde okul ve ilçenin aynı hedefte buluşması için çalıştıklarını belirterek,"Başta resmi kurumlar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızı ve Hisarcık halkının desteğini her zaman yanımızda gördük. Öğretim Görevlisi Ahmet Danış' a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kendisini Müdürlük görevine layık gördüğü için Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e teşekkür eden yeni Müdür Danış, önemli bir sorumluluk aldığını ve bu sorumluluğu en güzel şekilde yürüteceğine inandığını ifade etti.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu olarak hedeflerinin, bölgenin ve ülkenin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak; düşünen, araştıran, sorgulayan ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Danış, aynı zamanda akademik ve idari personelle, Hisarcık yerel yönetimleri ve halkıyla bir bütün içinde olacaklarını ve bu sağlam birliktelik ile istenen hedeflere adım adım ulaşacaklarını belirtti.

Müdürlük görevine atanan Öğretim Görevlisi Ahmet Danış, Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamladı, Halen İş Güvenliği Alanındaki Doktora eğitimine Marmara Üniversitesinde devam eden Danış, evli ve İki çocuk babası.