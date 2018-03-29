Marble kapılarını açtı

İzmir
'de, 'Doğal taşı kaynağında deneyimleyin' sloganıyla 24'üncü kez açılan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE), mermere şekil veren dünya devlerini buluşturdu. Fuar İzmir'de kapılarını açan Marble'nin açılışına yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok mermer ve stantların da yer aldığı fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, bakanlık tarafından MARBLE'a verilen desteği anlattı, fuarın bu noktalara gelmiş olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. 13 ülkeden 60'ın üzerinden yabancı alıcıyı ağırlayacak fuarda ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok sergileniyor. Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olan Marble, geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213'den 220'ye yerli firma sayısı 896'dan 923'e çıktı. 23. Marble'de, bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu.