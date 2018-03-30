4 yaşında ama 6 dil biliyor

BUGÜN NELER OLDU

Bornova İlçesi'nde yaşayan dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan Malgorzata Yıldız'ın 4 yaşındaki kızları Maya, henüz 4 yaşında olmasına rağmen 6 dil konuşuyor. Türkçe, Lehçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve Fransızca'yı ana dili gibi konuşan küçük Maya yeteneğiyle görenleri hayretler içinde bırakıyor. Henüz kreşe dahi gitmeyen, evde anne ve babasından aldığı eğitimle 6 ay gibi kısa bir süre de 6 dil konuşmaya başlayan Maya'nın yeteneği şaşkınlık yaratıyor. Anne ve babasıyla evde oyunlar oynayan Maya, oyun sırasında sohbet ederken, diller arasında zorlanmadan geçişler yapabiliyor. Kendisinin ve eşinin mesleklerinden dolayı çok sayıda dili konuşabildikleri belirten anne Malgorzata Yıldız, "Maya, 3.5 yaşındayken, dil eğitimine başladık. Maya'ya aktif bir şekilde dilleri öğretmeye başladık" diye konuştu.