Başkan Aloğlu ile MTSO Akademi geliyor

MTSO Başkan Adayı Ayberk Aloğlu odanın daha etkin ve aktif hale gelmesi için hazırladığı projelerle dikkat çekiyor. Dördüncü projeleri olan MTSO İthalat-İhracat Akademisi hakkında bilgi veren Aloğlu, "Bu departmanımız iş dünyamızın uluslararası pazara açılması, ürünlerinin ihracata yönlendirilmesi için dış ticaret, İthalat ve ihracata yönelik çalışmaları kapsayacaktır. İhracat yapan her üyemizin sıkıntıları ve sorunlarına oda tarafından çözümler aranacak, danışmanlık hizmetleri sunulacaktır. İhracatı güçlendirecek politikalar geliştirilecektir. İkili iş görüşmeleri, uluslararası fuarlara üyelerimizin katılımı artırılacak, dış ticaretin önünü açacak seminerler ve eğitimler düzenlenecektir. Firmalarımızın ihtiyacı olan dış ticaret uzmanlarının yetiştirilmesi de sağlanacaktır. Dünyanın en iyi yatırım yapılan şehirlerinin başında gelen Manisa hak ettiği değeri görecek ve gösterilecektir. Organize Sanayi Bölgeleri ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoparkı ile iş birliği halinde olunacak el birliğiyle güç birliği oluşturulacaktır. MTSO Akademi ile birlikte ihracatta Türkiye'nin göz bebeği olan Manisa'nın tüm sektörleri ile ihracatının artması sağlanarak ülkemizin ulusal politikalarına ve ekonomimizin gelişmesine katkı sağlanacak, Manisa Markası yine Manisa'mızın güzide iş dünyası ile uluslararası arenada yerini alacaktır" dedi.

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