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'de çocuklara satan 3 şüpheli tutuklandı

'in ilçesinde, çocuk yaştaki kişilere sattıkları belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:56
Çeşme'de çocuklara uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sattıkları belirlenen 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından aralarında çocukların da bulunduğu kişilere uyuşturucu madde sattıkları delillendirilen şüphelilere yönelik, dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler, Ş.T. (23), B.H. (20) ve H.B. (19) Çeşme ilçe merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Çeşme'de çocuklara uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı
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