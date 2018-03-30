Ege’nin şifalı otları turizme katkı yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Sağlıklı yaşam kültürününgelişmesiyle önemlibir turistik destinasyonda yaratan otyemeklerinin tadımve tanıtımlarınınyapıldığı festivallerinsayısı da hızlaartıyor. Ayvalık,Urla ve Bodrum'dadüzenlenen festivalve tadım günlerineyıldan yıla ilgi artarkenen büyük hareketlilik ise Alaçatı'dayaşanıyor. 9.'su 5-8 Nisantarihlerinde düzenlenecek AlaçatıOt Festivali süresince Çeşme'ye 1milyonun üzerinde turistin gelmesive otellerde tam doluluğa ulaşılmasıbekleniyor.Festivali organize eden ÇeşmeBelediye Başkanı Muhittin Dalgıç,"4 gün süren festivalde 1 milyondanfazla konuk bekliyoruz" dedi.Çeşme Turistik Otelciler Birliği(ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncelise, "Gelen rezervasyon ve önsatışlarla şimdiden yüzde 80doluluk ortalamasına ulaştık.Festival süresince otellerimizdetam doluluk bekliyoruz.Belde açısından büyükbir kazanç" diye konuştu.