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Ege’nin şifalı otları turizme katkı yapacak

Alaçatı’da 9. Ot Festivali’nin hareketliliği yaşanıyor. Turizmciler festivalde Alaçatı’ya 1 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Ege’nin şifalı otları turizme katkı yapacak
Sağlıklı yaşam kültürünün gelişmesiyle önemli bir turistik destinasyon da yaratan ot yemeklerinin tadım ve tanıtımlarının yapıldığı festivallerin sayısı da hızla artıyor. Ayvalık, Urla ve Bodrum'da düzenlenen festival ve tadım günlerine yıldan yıla ilgi artarken en büyük hareketlilik ise Alaçatı'da yaşanıyor. 9.'su 5-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali süresince Çeşme'ye 1 milyonun üzerinde turistin gelmesi ve otellerde tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.

YÜZDE 100 DOLACAK
Festivali organize eden Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "4 gün süren festivalde 1 milyondan fazla konuk bekliyoruz" dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel ise, "Gelen rezervasyon ve ön satışlarla şimdiden yüzde 80 doluluk ortalamasına ulaştık. Festival süresince otellerimizde tam doluluk bekliyoruz. Belde açısından büyük bir kazanç" diye konuştu.
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Ege’nin şifalı otları turizme katkı yapacak
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