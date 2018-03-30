Ege’nin şifalı otları turizme katkı yapacak

Sağlıklı yaşam kültürünün
gelişmesiyle önemli
bir turistik destinasyon
da yaratan ot
yemeklerinin tadım
ve tanıtımlarının
yapıldığı festivallerin
sayısı da hızla
artıyor. Ayvalık,
Urla ve Bodrum'da
düzenlenen festival
ve tadım günlerine
yıldan yıla ilgi artarken
en büyük hareketlilik ise Alaçatı'da
yaşanıyor. 9.'su 5-8 Nisan
tarihlerinde düzenlenecek Alaçatı
Ot Festivali süresince Çeşme'ye 1
milyonun üzerinde turistin gelmesi
ve otellerde tam doluluğa ulaşılması
bekleniyor.
YÜZDE 100 DOLACAK
Festivali organize eden Çeşme
Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç,
"4 gün süren festivalde 1 milyondan
fazla konuk bekliyoruz" dedi.
Çeşme Turistik Otelciler Birliği
(ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel
ise, "Gelen rezervasyon ve ön
satışlarla şimdiden yüzde 80
doluluk ortalamasına ulaştık.
Festival süresince otellerimizde
tam doluluk bekliyoruz.
Belde açısından büyük
bir kazanç" diye konuştu.