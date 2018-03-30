Milli forma için yanıp tutuşuyor

İzmir
Büyükşehir Belediyespor Masa Tensi "İzmir'in son cevheri" Arzusu Ceyhan, genç yaşına rağmen müthiş bir kariyerin sahibi oldu. Geçen sezon Çifler Türkiye Şampiyonasında küçük kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, en iyi 12'ler'de Türkiye ikincisi, küçük takımlarda ise Türkiye üçüncüsü olan Arzusu Ceyhan, yeni yılın ilk döneminde de küçüklerde adını ülkemizin en iyi 16 masa tenisçisi arasına yazdırdı.19-21 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar En İyiler 1.Etap Yarışması'nda 13 maçın 8'ini kazanan Arzusu Ceyhan, turnuvada 7.sırada yer alıp Milli Takım kadrosuna girmeye de hak kazandı. Masa tenisine 7 yaşında başladığını belirten Arzusu Ceyhan, "Yedinci yılımı geride bırakırken birçok madalya kazandım. Küçükler kategorisinde daha önce 3 kez Milli Takım Temel Kampı'na katılmıştım. Milli Takım kampına seçilmek çok güzel bir duygu. En büyük hedefim, milli forma ile maçlara çıkmak. Maçlara en iyi şekilde hazırlayıp milli formayı yıllarca üzerimde taşımak istiyorum" diye konuştu.