Şeytan, Giresun’u devirmek istiyor

Spor
Toto 1. Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen Altınordu, cumartesi günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u yenerek rakibine karşı ilk kez üstünlük kurmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Giresun temsilcisiyle evinde 3-3 berabere kalan kırmızı- lacivertliler, şimdiye kadar Karadeniz ekibiyle oynadığı 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılında başlayan rekabette 5 müsabakada eşitlik bozulmazken, Giresunspor 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gören Altınordu, rakip fileleri 10 kez sarstı. İzmir
temsilcisi aynı zamanda bu sezon hiç mağlup olmadığı Karadeniz'den bir kez daha 3 puan çıkarmayı hedefliyor.