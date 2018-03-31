Dağ’dan eğitim müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Bornova'da 12 derslikli Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı. Okulun temel atma töreni sırasında konuşan AK Partili Dağ, uzun vadeli planlar ve yatırımlar için insan yetiştirmenin önemine dikkati çekerek, bunun da çocuklara nitelikli eğitim sunmakla mümkün olacağını kaydetti.

YATIRIMLAR SÜRECEK

?Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeden en yüksek payı AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde aldığını vurgulayan Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40-50 olan sınıf mevcutlarını 24-26'lara kadar düşürdük. Halen istediğimiz seviyede olmayan okullarımız var, bunları da aşmaya çalışıyoruz. İzmir'de okullaşma çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek yıldan itibaren inşallah İzmir'de ikili öğretime son vereceğiz. Bornova'ya yatırımlar sürecek. Yapımına 1994 yılında başlayan ve yıllarca bitirilemeyen kültür merkezi kompleksinin nisan ayında tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini, 'Trafik Hastanesi' olarak bilinen 200 yataklı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin kısa süre içinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Hamza Dağ, konuşmasının sonunda okulu inşasını gerçekleştiren müteahhit firma yetkilisinden okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceği sözünü aldı.