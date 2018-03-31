Manisaspor’da Simpson krizi

Yaşadığı maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren Spor Toto 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson'dan gelen haberle sarsıldı. FIFA, siyah-beyazlılara 750 bin euro borçlu olduğu Kanadalı oyuncuya 90 gün içinde parasını ödemesi için süre verdi. 27 Mart'ta kulübe yazı gönderen FIFA, bu süre zarfında Simpson'a 750 bin euro, yüzde 5 faiz ve 30 bin İsviçre Frangı'nın yatırılmasını istedi. Oyuncunun avukatı Alexis Rutman'ın da Manisaspor'un 6 puanın silinmesi için başvuruda bulunduğu bildirildi.

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