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Manisaspor’da Simpson krizi

Giriş Tarihi: 31.3.2018
Manisaspor’da Simpson krizi

Yaşadığı maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, eski futbolcusu Joshua Simpson'dan gelen haberle sarsıldı. , siyah-beyazlılara 750 bin euro borçlu olduğu Kanadalı oyuncuya 90 gün içinde parasını ödemesi için süre verdi. 27 Mart'ta kulübe yazı gönderen FIFA, bu süre zarfında Simpson'a 750 bin euro, yüzde 5 faiz ve 30 bin Frangı'nın yatırılmasını istedi. Oyuncunun avukatı Alexis Rutman'ın da Manisaspor'un 6 puanın silinmesi için başvuruda bulunduğu bildirildi.

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Manisaspor’da Simpson krizi
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