Sepil’den gözdağı

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular için çok önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında Tuna'nın sezon bitiminde kontratının son bulacağını yineleyen Sepil, "Şu an Tamer Tuna ile ilgili yapılmış yeni bir mukavele yok. Kendisiyle bilgi alış verişinde bulunduk. Yine mukaveleleri sona erecek oyuncularla alakalı da işi resmiyete dökmedik. Hem hoca hem oyuncular olsun bu kulübe uzun yıllar faydalı olacaklarsa, kendileriyle çalışırız. Başarının yolu her zaman istikrarlı olmaktan geçer. Tamer Tuna'nın düşündükleriyle bizim düşündüklerimiz nerede birleşecek, göreceğiz. Kafası başka yerde olan biri Göztepe'de kalamaz" dedi.

MASAYA OTURACAK

?Sepil'in, Tamer Tuna'nın yanı sıra mukaveleleri bitecek yerli oyuncular kaleci Günay, Selçuk ve Tanju ile önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması bekleniyor.