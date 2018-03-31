Tüm aİle onun ellerİnde doğdu

Balıkesir'de 1986-1988 yılları arasında Ayvalık Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, 1 Ocak 1987 tarihinde Nebahat Bilgiç'in doğumunu gerçekleştirdi. Nebahat Bilgiç ve Ahmet Bilgiç kızlarına Burcu adını verirken, anne babanın mutluluğuna Prof. Dr. Namık Demir de ortak oldu. Dr. Demir, 23 Temmuz 1987 tarihinde de Adem Çolak ile evli olan Zeynep Çolak'ın doğumunu gerçekleştirdi. Minik oğullarına Deniz adını veren Zeynep- Adem Çolak çiftinin evlat sahibi olma mutluluğunun en yakın tanığı yine Prof. Dr. Demir oldu. Mecburi hizmetini tamamlayıp İzmir'e dönen Prof. Dr. Demir, akademik kariyer yaptı, alanının en önemli isimlerinden biri oldu. Prof. Dr. Demir'in 31 yıl önce doğumlarını gerçekleştirdiği, aynı hastanede 7 ay arayla dünyaya gelen Burcu Bilgiç ile Deniz Çolak birer yetişkin oldu ve iki gencin yolları kesişti.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

?Burcu Bilgiç ile Deniz Çolak, 2013 yılında hayatlarını birleştirdi. Ayvalık'ta yaşayan Çolak çifti, evlat sahibi olmaya karar verdi. Burcu Çolak'ın hamileliğinde sorunlar yaşanınca çift, tavsiye üzerine İzmir Kent Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir'e başvurdu. Demir'in kontrolünde gebelik sürecini geçiren Burcu Çolak, geçen 19 Mart'ta bir kız bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Demir'in doğumunu gerçekleştirdiği 3 kilo 270 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda doğan bebeğe Birce adını veren çift büyük mutluluk yaşarken, inanılması zor bir tesadüfün de kahramanları oldu. Kontrole gidecekleri doktorun adını annesine söyleyen Burcu Çolak, aldığı yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Annesinden Prof. Dr. Demir'in kendisini doğurtan doktor olduğunu öğrenen Burcu Çolak, ilginç tesadüfü kayınvalidesi ile paylaştı. Ancak ilginç tesadüf başka bir boyut kazandı. Kayınvalidesi de oğlunun doğumunu Demir'in gerçekleştirdiği öğrendi. Burcu Çolak, "Kızımız büyüdüğünde doğumuyla ilgili anlatacağımız en hoş anımız bu olacak" diye konuştu. Tesadüf eseri Prof. Dr. Demir'in kendilerini doğurtan doktor olduğunu öğrenen Çolak çifti, şaşkınlığını gizleyemedi. Böyle bir tesadüfün çok nadir görüleceğini belirten Prof. Dr. Demir ise, "Üstelik böyle güzel rastlantı da her doktora nasip olmaz. Çocuklarının doğumunu gerçekleştirdiğim annelerin torunlarının doğumunu gerçekleştirmek harika bir duygu, unutulmayacak bir anı. Benim de meslek yaşamımdaki en güzel anılarımdan biri olarak yerini alacak" dedi.