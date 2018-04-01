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Balıkesir’de heyecanı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Balıkesir’de seçim heyecanı

Odası'nın (BTO) yarın yapılacak başkanlık inde iş adamları Rahmi Kula ve Kerem Kırımlı yarışacak. BTO Başkanlık seçiminde 3 bin 914 üye oy kullanacak. "Yükselen ve Büyüyen Balıkesir" sloganıyla geçtiğimiz günlerde "" başlatan Kırımlı ile Balıkesir Ticaret hayatının ortak sesi olacaklarını ve arazisini satmayacaklarını açıklayan Rahmi Kula BTO Başkanlığı için yarışacak. 2 Nisan Pazartesi günü yapılacak olan BTO Başkanlık seçimlerinde 3 bin 914 üye yeni başkanlarını seçmek için BTO Hizmet binasında saat 09.00'dan 17.00'ye kadar oy kullanacaklar.

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Balıkesir’de seçim heyecanı
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