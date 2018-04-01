Hedefleri 3 puan

SPOR Toto Süper Lig'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen Göztepe, 27. haftada bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 26 hafta sonunda Göztepe'nin 40, Kasımpaşa'nın ise 31 puanı bulunuyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise, şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir'le evinde karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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