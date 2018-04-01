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Hedefleri 3 puan

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Hedefleri 3 puan

SPOR 'de iç sahada 6 maçtır kaybetmeyen , 27. haftada bugün 'yı ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem yönetecek. Ligde 26 hafta sonunda Göztepe'nin 40, Kasımpaşa'nın ise 31 puanı bulunuyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, ile Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor ise, şampiyonluk yarışındaki 'le evinde karşılaşacak. Akhisar Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Hedefleri 3 puan
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