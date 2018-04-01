Menemen fırsat tepti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde ağırladığı Sivas Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sezon iç sahada namağlup unvanını koruyan İzmir ekibi seyircisi önündeki 15'inci maçında ikinci kez sahadan puan kaybıyla ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 52'nci dakikada Samed Ali, konuk ekibin golünü 84'üncü dakikada Samet kaydetti. Bu sonuçla takipçisi Hatayspor'a kendisini yakalama fırsatı veren Menemen Belediyespor 65, Sivas temsilcisi 56 puana ulaştı. Maçı yaklaşık 3 bin Menemenli izledi. 46'ncı dakikada Uğur ceza sahası dışında Kerem'le girdiği mücadele sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Sivas ekibini 10 kişi bıraktı. 52'nci dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Mustafa'nın sağdan kesti, arka direkteki Samet Ali kafayla topu filelere yolladı: 1-0. 84'üncü dakikada Sivas ekibi eşitliği sağladı. Ceza sahası dışından Samet'in mühtiş şutunda top çataldan ağlarla buluştu: 1-1. Müsabaka 1-1 sona erdi.

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