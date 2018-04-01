Müjdelerle geldi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir mesaisine Kaya Termal otel'de gerçekleşen Nefes Kredisi imza ve tanıtım toplantısı ile başladı. İzmir'in birçok anlamda ilklerin şehri olduğunu ifade eden Yıldırım, fakat İzmir'in daha büyük düşünmesi gerektiğini ifade etti. Bu yüzden İzmir'e 15 yılda 45 milyar yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım, "Birkaç rakam vermek de yarar var. 2006'da İzmir'de bir yılda yapılan kamu yatırımı miktarı 480 milyon, bugün 2017'nin gerçekleşen rakamlarına göre 2 milyar 700 milyon. 480'den 2.7'ye çıkmış. 6 kat artmış. Ulaşımda 16 yılda toplam yatırım miktarı 45 milyarın üzerine çıkmış. Bu sadece kamu. Toplam yatırımı görmek istiyorsan bunu sekiz ile çarpman lazım. Çünkü özel sektörün de var. İzmir gibi bir dünya şehrinde özellikle hava ulaşımında geçmişle kıyaslanmayacak şekilde önemli bir gelişme sağlandı. İç hatlar terminalini 18 ayda yaptık. 16 senede İzmir'de 410 kilometre bölünmüş yol yaptık. Böylece iki katının üzerine çıktı. Şimdi artık İzmir'i düşünün. İzmir'in tüm illere bölünmüş yol bağlantısı var. İzmir'den İstanbul'a otoban bağlantısı var. İzmir İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Ulaşımın ne hale geldiğini görün" dedi. Başbakan Yıldırım, buradan Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı. Açılışa Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Yıldırım, "300 yataklı güzel, modern bir hastaneyi Ödemiş'e kazandırıyoruz. Hastane 52 milyona mal oldu, helal olsun. Hastanemizde Suda Doğum Merkezi bile var. Bu özellik Ege'de tek... Bunları neden yaptık? İşimiz bitmedi. Hizmette sınır yok. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

'SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ'

?Ödemişli çiftçilerin süt desteğinden, sulama projelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, "Süt üreticilerimizi sadece 43 milyon destek verdik. Ödemiş'e doğalgazı getirdik. En güzel barajları yaptık. Sulama tesislerini yapıyoruz. Okullar inşa ediyoruz. Şimdi 92 kilometrelik Torbalı, Ödemiş, Kiraz yolunu da tamamlıyoruz. Osmanlı'dan bu tarafa el değmemiş demiryolu hattını yeniledik. Şimdi de elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Bununla da bitmiyor. Ödemiş- Kiraz demiryolu yapımına başlıyoruz. Söz verdiğimiz yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Organize Sanayi Bölgesi'ni tamamladık. Buradan bir müjde daha veriyorum. Tarım Kredi Kooperatifi yem katkı maddeleri için Ödemiş'i seçti. Ödemiş'te fabrika kuruyor. 100 milyon lira Türkiye'nin ithal ettiği yem katkı maddeleri Ödemiş'te imal edilecek. Böylece yem fiyatları daha da aşağı düşmüş olacak. 50 bin ton kapasiteli bir depolama alanını da burada yapacağız. Böylece Menderes Ovası'ndaki çiftçi kardeşlerimizin ürettiği hububatı burada saklayacağız. Fabrikada 100 kardeşimize istihdam sağlayacağız. Ödemiş ve Tire'de süt fabrikası da kurulacak" dedi. Başbakan Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da İzmir'de sadece sağlık alanında 4,5 milyar yatırım yapıldığını söyledi.

KÖRFEZ GEÇİŞ'TE ÇOK KARARLIYIZ

Körfez Geçiş Projesi özelinde konuşan Başbakan Yıldırım, "İzmir'in çılgın projesi var. Körfez geçiş projesi. Biz her türlü hazırlığı yaptık. Talipliler de hazır. İzmir'in hazır olmasını bekliyoruz. Bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama biz kararlılıkla yürüyoruz. Alsancak, Göztepe yapılıyor, Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesinler. Halkapınar- Otogar Metrosu'na da bu sene başlıyoruz" şeklinde konuştu.

İZMİR BAŞKENTE KOMŞU OLUYOR

İzmir çevre yolunun bittiğini belirten Yıldırım, "Onunla da kalmadı. Çiğli'den Çandarlı'ya kadar otoyol yapıyoruz. Toplam 80 kilometreden fazla. Bornova'dan başlayıp Kemalpaşa'ya giden, Belkahve viyadüğünü herhalde İzmirliler görüyordur değil mi? Bunlar hep son yıllarda yapıldı. Hızlı tren projesi de devam ediyor. Uşak'a kadar geldik. İzmir hem başkente hem İstanbul'a komşu oluyor. Bir günde Türkiye'nin 3 büyük şehrini ziyaret edebileceksiniz. 20 Nisan'da İzmir'e söz verdiğimiz gibi Alaçatı Havalimanı ihalesini yapıyoruz" diye konuştu.