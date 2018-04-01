Özgener’e tam destek

İzmir Ticaret Odası Başkan Adayı Mahmut Özgener ve Müteahhitler Federasyon Başkanı Necip Nasır, İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ziya Dağlıer'in Bornova'da düzenlediği kahvaltıda inşaat sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan İMFED Başkanı Ziya Dağlıer, "İTO seçimlerine Müteahhitler Federasyonu ile birlikte katılıyoruz. Bizim başkan adayımız Mahmut Özgener'dir" dedi. Necip Nasır ise, "Ben merkezli, tek adam yönetim anlayışında olan, kurumlar ile barışık olmayan, kuruluş amacına gerektiği şekilde hizmet etmeyen mevcut yönetimin artık İzmir'e zarar verir duruma geldi. Artık değişimin kaçınılmaz" diye konuştu.

'BU ŞEHRE BORÇLUYUM'

?Hizmet etmeyi seven bir aileden geldiğini ifade eden Özgener de, "İzmir hep benim arkamda durdu, İzmir hep bana referans oldu. Kamu kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, spor kulüpleriyle, halkıyla. İş hayatımda da şirketlerimizi belli bir seviyeye taşıdıysak yine bu şehrin bize tanıdığı imkanlar sayesinde oldu. Hepimiz bu şehre bir şeyler borçluyuz. Şimdi sıra bu şehre birşeyler katabilmekte. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifi. Ben böyle bir sektörün içerisinde bu yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum. İnşallah bu sektörü temsilen İzmir Ticaret Odası başkanlığı görevini yerine getireceğim" dedi.