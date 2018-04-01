Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Özgener’e tam destek

Özgener’e tam destek

Başkan Adayı Özgener’e Müteahhitler Federasyonu’ndan destek geldi. İMFED Başkanı Dağlıer, “Bizim başkan adayımız ’dir” dedi

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Özgener’e tam destek

Başkan Adayı ve Müteahhitler Federasyon Başkanı , Müteahhitler Federasyonu Başkanı 'in Bornova'da düzenlediği kahvaltıda inşaat sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan İMFED Başkanı Ziya Dağlıer, " seçimlerine Müteahhitler Federasyonu ile birlikte katılıyoruz. Bizim başkan adayımız Mahmut Özgener'dir" dedi. Necip Nasır ise, "Ben merkezli, tek adam yönetim anlayışında olan, kurumlar ile barışık olmayan, kuruluş amacına gerektiği şekilde hizmet etmeyen mevcut yönetimin artık İzmir'e zarar verir duruma geldi. Artık değişimin kaçınılmaz" diye konuştu.

'BU ŞEHRE BORÇLUYUM'
?Hizmet etmeyi seven bir aileden geldiğini ifade eden Özgener de, "İzmir hep benim arkamda durdu, İzmir hep bana referans oldu. Kamu kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, spor kulüpleriyle, halkıyla. İş hayatımda da şirketlerimizi belli bir seviyeye taşıdıysak yine bu şehrin bize tanıdığı imkanlar sayesinde oldu. Hepimiz bu şehre bir şeyler borçluyuz. Şimdi sıra bu şehre birşeyler katabilmekte. İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifi. Ben böyle bir sektörün içerisinde bu yolda yürümekten onur ve gurur duyuyorum. İnşallah bu sektörü temsilen İzmir Ticaret Odası başkanlığı görevini yerine getireceğim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özgener’e tam destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN