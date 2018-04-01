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Sözde oyun salonu

’da, oyun salonu yapmak için kiraladıkları iş yerinde madde üreten 3 kişi polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 1.4.2018
Sözde oyun salonu

'in ilçesinde, oyun salonu diye kiralanan iş yerinde özel düzeneklerle skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) üreten 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Erdem Caddesi'ndeki bir iş yerinde skunk üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 4 ay boyunca şüphelileri takip eden polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenledi. İş yerinin içinde bulunan mazgaldan girilen ve üzeri halıyla örtülü depoya inen polisler, 20 litrelik 38 su bidonuna dikili halde skunk ele geçirdi. Operasyonda M.H, A.S. ve H.E. gözaltına alındı.

DÜZENEK KURMUŞLAR
?Şüphelilerin yu yetiştirmek için özel düzenek kurdukları tespit edildi. Şişelerin altına sulama için hidroponik sistem kuran zanlıların, uyuşturucunun daha hızlı yetişmesi için ışıklandırma düzeneği ve havalandırma sistemi kurduğu da görüldü. Öte yandan, uyuşturucuyu kurutmak için de sistem kuran uyuşturucu tacirlerinin, iş yerini 4 ay önce oyun salonu kurmak için kiraladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çeşme'de

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Sözde oyun salonu
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