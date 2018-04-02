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Nazilli’de sona erdi

ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Kültür, Sanat ve sona erdi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 12:12
Nazilli’de Edebiyat Festivali sona erdi

10 gün süren festivalde toplam 42 şair, yazar, gazeteci, televizyoncu, müzisyen ve psikolog sanatseverlerle buluştu. Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programlara yaklaşık 10 bin kişi izleyici olarak katıldı.

9. Kültür Sanat ve sona erdi. 23 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, efeleri, Kuvay-i Milliye, divan edebiyatı, bilinçli aile, girişimcilik ve inovasyon, yerel tarih ve roman, Türk şiiri üzerine düşünceler, Türkiye ekonomisi, küresel para savaşları, küresel dönüşümler, televizyon ve edebiyat gibi konular konuşuldu.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde izleyiciler, Türkiye'ye mal olmuş şair ve yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladı.

Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin önümüzdeki yıl da devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Her yıl düzenlemekten ve içerisinde yer almaktan büyük keyif duyduğumuz edebiyat festivalimizin sonuna geldik. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan festivalimize uzaktan ve yakından gelerek bizleri onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Nazilli’de Edebiyat Festivali sona erdi
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