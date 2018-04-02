Sağlık Bakanı Demircan EÜ’yü ziyaret etti

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Binali Yıldırım'ın programı kapsamında İzmir
'e gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ve İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un eşlik ettiği Bakan Demircan, sonrasında EÜ akademisyenleri ve hastanenin doktorları ile bir araya geldi. EÜ'nün Türkiye'nin en eski üniversitelerinden olduğunu hatırlatan Demircan,"Büyük bir tecrübe ve emek birikimi var. Türkiye üniversiteleri, sayısının çokluğunun yanında kalitesinin yüksekliğiyle övünülerek geleceğe kendisini iyi taşıyacak. Bu coğrafyanın yaşamakta olduğu sıkıntıların en önemli kaynağı, uzun vadeli değerlendirme yaptığımızda bilgi üretiminden kopmamızdır. Bilgi üretimini ne zaman yakalarız, bilgi üreten bir toplum haline geliriz, hem birlikteliğimizi güçlendirir hem de bilgi üreten bir toplum olursak bu coğrafyada onurlu bir şekilde yaşarız, başımız dik olarak. Kendimize, gelecek nesillere de olumlu katkımız olur. Bunun da yolu bilim yuvası üniversitelerimizin gelişmesidir. Sorunlar olacak, çözeceğiz, büyük milletlerin büyük meseleleri olur ama bunları çözerek büyüklük ortaya çıkar" dedi.