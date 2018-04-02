Sarıgöl’de yağmur duasına çıktılar

Mahalle muhtarı Saim Yurttaş önderliğinde mahallenin Koca Dede mevkine çıkan vatandaşlar, yağmur yağması için dua etti. Kış aylarının kurak geçmesi sebebiyle yeterli yağışların olmadığını belirten Muhtar Yurttaş, ''Tarladaki ürünler yeterli yağış alamadı. Muhtarlık olarak ve mahalle halkının da katkıları ile yağmur duası yapmaya karar verdik. Komşu mahallemiz olan Alemşahlı ve Karacaali mahallesindeki vatandaşlarımızı da davet ettik. 7 kurban kestik. Kazanlarda çeşitli yemekler yaptık. Sarıgöl İlçe Müftümüz Mehmet Ceyhan tarafından Kuran-i Kerim okundu, dualar edildi. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder'' dedi.

Yapılan yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

