Aydem ve Gediz Elektrik’ten yenilik

Aydem ve Gediz, kurumsal kaynak planlama yazılım sistemi SAP'a 19 Mart Pazartesi günü itibari ile başarılı bir şekilde geçiş yaptı. Yeni sisteme geçiş ile ilgili Strateji ve İş Geliştirme
Müdürü Yaşar Bayda açıklamalarda bulundu. Aydem ve Gediz, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Yaşar Baydaş, yaklaşık 4.8 milyon müşteriye hizmet verdiklerine ve yıllık 100 milyonu aşkın işlem gerçekleştirdiklerine değinerek yaptığı açıklamada; "Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak adına mevcut sistem altyapımızı, büyük bir titizlikle ve ekip olarak yürüttüğümüz uzun bir çalışmanın sonunda, Dünyanın en güçlü kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden olan SAP sistemine geçirmiş olduk. İki yıl önce SAP'ın ERP modüllerini devreye aldıktan sonra, bu yıl 19 Mart Pazartesi günü itibari ile SAP'nin IS-U modülünü de başarılı bir şekilde kullanıma açmış olduk" dedi.