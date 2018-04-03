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Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı

'nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Dalış Grubundan 71 öğrenci, ifade işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 15:05
Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı

Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 8 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra Fethiye Komutanlığına getirildi. Sahil güvenlikte battaniye ve gıda verilen öğrencilerin, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alındı.

Dalış eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin bazılarının değerli eşyaları ve cep telefonlarının yaşanan olayda suya gömüldüğü için şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin bugün sabah saatlerinde ilçeden ayrıldığı ifade edildi.

Hamam Koyu mevkiinde demir alırken batan teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve 3 şüphelinin bulunduğu kaydedildi.

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Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı
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