Batan teknedeki öğrenciler ilçeden ayrıldı

Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenci ile teknedeki 8 kişilik mürettebat kurtarıldıktan sonra Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil güvenlikte battaniye ve gıda verilen öğrencilerin, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alındı.

Dalış eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin bazılarının değerli eşyaları ve cep telefonlarının yaşanan olayda suya gömüldüğü için şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin bugün sabah saatlerinde ilçeden ayrıldığı ifade edildi.

Hamam Koyu mevkiinde demir alırken batan teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve 3 şüphelinin bulunduğu kaydedildi.

