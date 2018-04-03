Büyükşehir otizmli çocukları unutmadı

Otizmli çocukların doğru eğitim ve sabırla neler yapabildiklerini göstermek amacıyla yapılan etkinlikte, otizmli çocuklar şarkılar söyleyip zeybek oynadılar ve ritim gösterisi yaptılar.

Otizmin toplumdan soyutlanmayı gerektirmeyen, sabır ve eğitimle toplumla uyumlu bireyler olduklarını gösterebilmek için düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar neler yapabildiklerini gösterdi. Sahneye çıkıp ritim gösterisinden solo şarkı performanslarına hünerlerini gösteren çocuklar gerekli sabır gösterilebilirse neler yapabileceklerini de kanıtladılar.

Efe kıyafetleri giyip Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'yla sahnede zeybek oynayan çocuklar farkındalık günü için meydana toplanan vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

Vatandaşların dikkatini çekmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından otizm farkındalığının rengi olan mavi renkte balonlar dağıtılırken programın sonunda balonlar otizmli çocuklar ve meydana toplanan vatandaşlar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Daha sonra ise kent meydanındaki havuzun ışıkları maviye çevrilerek gece boyunca mavi kalarak farkındalık oluşturuldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplum olarak otizmli bireylerin farklı olduklarını kabul etmenin, farkındalık adına ilk adım olduğunu söylerken "Anne babaların sabırlı olmaları gerekse de, toplum olarak bizler de otizmin farkına vararak ailelerin sırtlarındaki yükü bir nebze paylaşabiliriz. Otizmli bireylerin tek ihtiyaçları saygı, ilgi, anlayış ve sabır. Toplumun farklı renkleri olan otizmli vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

