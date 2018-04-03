Büyükşehirden Nazilli’de müzik şöleni

Nazilli'de önümüzdeki günlerde ardı ardına etkinlik düzenleyecek olan Büyükşehir belediyesi, vatandaşları etkinliklere davet etti.

Aydın Büyükşehir Beleyesi Kültür Merkezleri, Nazilli'de sanatseverleri konserler ve halk oyunları gösterisi ile buluşturacak. 6 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ASKİ Nazilli Hizmet Binası ve çok amaçlı salonda gerçekleştirilecek olan gecede Şef Özcan Yılmaz yönetiminde Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek. Birçok önemli eserin seslendirileceği gecede Nazilli'deki izleyicilere sanat dolu bir gece yaşatılacak.

BAHAR KONSERLERİ İLE VATANDAŞA MÜZİK ZİYAFETİ

Kültürel faaliyetler kapsamında birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Kültür Merkezleri, 10 Nisan Salı akşamı, kursiyerlerden oluşan halk dansları ve müzik gecesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. 11 Nisan Çarşamba günü ise Şef Murat Akyüzlü'nün yönetiminde Türk Sanat Müziği Konseri ile Nazillililere müzik ziyafeti çektirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

