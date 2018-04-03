Hakemler can yaktı

Süper Lig'deki Ege temsilcilerinin maçlarına hakemler damga vurdu. İzmir
'deki maçta Hüseyin Göçek, Göztepe'nin Demba Ba ile attığı golü faul gerekçesiyle iptal ederken Akhisar'da Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları büyük hatalarla maçın önüne geçti. Akhisar'ın yediği 2. golde top çizginin dışına çıkmasına rağmen hakem oynatınca pozisyona giren Başakşehir, Akhisar kalesine ikinci golü attı. TFF 1. Ligde ise Manisa
spor, 8-1 lik yenilgi ile küme düşmeyi garantilerken, Denizli
spor ve Balıkesirspor haftayı galibiyet ile kapadı. Altınordu ise Giresun'da 1 puan buldu. Spor Masasında Gizem Yılmazer sordu, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz haftayı değerlendirdiler. Gizem Yılmazer: Göztepe, Kasımpaşa'ya neden kaybetti? Lebip Timor:
Göztepe savunması baştan alarm verdi. Hata üstüne hata yaptı. Nitekim yedikleri ilk gol böyle bir hata sonucu geldi. Golden sonra da baskı kuramadı Göztepe. Devre biterken bu kez Hüseyin Göçek sahneye çıktı ve faul gerekçesi ile Demba Ba'nın golünü iptal etti. Buna rağmen ikinci yarıda beklenen Göztepe vardı sahada ama bu kez de kaleci Ramazan çıktı sahneye ve gol izni vermedi. Maç aslında 70'te Kosanovic'in atılması ile bitmişti. Uzatmalarda gelen 2. gol sadece skoru belirledi. Serhan Çifdalöz:
Kasımpaşa'nın attığı tek kornere karşın, Göztepe'nin attığı tam 14 korneri var ama golü yoktu. Rakip 3-4 kez gittiği rakip ceza alanından 2 gol bularak 3 altın puan çıkardı. Bu da Göztepe defansındaki hataların belgeseli gibi. Ligin ilk yarısında topladığı puanların kaymağını yiyorlar. Gizem: Akhisar, hakem kurbanı mı oldu? Lebip:
Akhisar öne geçti. Devre biterken Seleznov, ilk yarının son dakikasında Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinciyi atamadı. Bu arada 30.dakikada Emre Belözoğlu öyle itirazlar etti ki, hakemin bir dayak yemediği kaldı ama kart bile çıkmadı. Aynı hakem ikinci yarıda Lopes'i itirazdan direk attı. Daha da önemlisi Başakşehir'in attığı galibiyet golü öncesi top dışarıdan çevrildi. Bu da belki de sadece bu maça değil ligin sonuna damga vuracak bir yardımcı hakem hatası olarak kaldı akıllarda. Serhan:
Maçın kırılma anı,hakem hataları bir yana Seleznov'un ilk yarı biterken kaçırdığı pozisyon oldu. İkinci yarı başında da adam paylaşım hatasından yedikleri golle skor dengelendi. Çizgiyi tamemen geçen bir topun göz göre göre gelip golle bitmesi de skoru belirledi. Yazık oldu Akhisar'a. Gizem: Altınordu'nun beraberliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Lebip:
İlk 6 takım içinde kalma adına deplasmanda kazanılan 1 puan çok değerli. Altınordu deplasmanlarda oynadığı 15 maçta topladığı 28 puanla ligin en başarılı takımı. Maça dönersek , her iki takım da maçı kazanacak fırsatları buldu ama golü bulamadı. Bu performansı ile lig bittiğinde Altınordu mutlaka Play-Off oynayacaktır. Serhan:
Her iki yarının sonlarındaki Giresun ataklarını bir kenara koyarsak ortada bir maç geçti . Kaybedene yazık olacaktı. Bu takım buralara gelmişse bundan sonra İzmir'lı futbolseverlerin ve diğer takım taraftarlarının da bu takıma destek olması lazım. Geçen yıl Göztepe çıktı, sırada Altınordu var. Gizem: Balıkesirspor, Eskişehir deplasmanında kazandı. Ne olur bundan sonra? Lebip:
Sadece kendi adına değil, Denizlispor adına da çok değerli bir skor çıktı. Bu galibiyetle Balıkesirspor yeniden ilk 6 için umutlanırken Eskişehirspor'u da ateşe attı. Eskişehir'in 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdiler ve seyirci baskısına boyun eğmediler. Serhan:
Çok değerli bir galibiyet. Yeniden Play-Off'u konuşmaya başladılar. Gizem: Denizlispor ilk kez ateş hattının dışına çıktı. Umut var mı? Lebip:
Ankaragücü oyuncuları ve yedek kulübesi maçı çok gerdi. Denizlispor ise bı tahriklere uymayıp hep oyunun içinde kaldı. Ancak yaşananlara bakarsak ligler yangın yerine döndü. Ligin sonu nasıl gelecek merak ediyorum. Serhan:
Denizlispor'un kazanmaktan başka çaresi yoktu. Seyircisi de maça koşunca farklı ve coşkulu bir takım vardı sahada. Şampiyonluğa oynayan bir takımı farklı yenmeleri, kurtuluş adına büyük moral oldu. Gizem: Manisaspor küme düştü. Nasıl değerlendirirsiniz? Lebip:
Beklenen bir son oldu. Sahadan önce, saha dışında zaten küme düşmüşlerdi. Elazığ'a nasıl gittiklerini, sahaya hangi şartlarda bir takım çıkardıklarını söylersek, bu küme düşmenin hiç sürpriz olmadığını görürsünüz.Yazık ettiler takıma. Serhan:
Böyle yönetilen bir takımın ligde kalması zaten büyük sürpriz olurdu. Kentin tek tesellisi, Manisaspor düşerken, Manisa Belediyespor'un 3. Lig'de şampiyonluğa koşması.