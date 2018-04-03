Kitap fuarına ziyaretçi akını

Denizli
'de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı ilk 3 günde 65 bin ziyaretçi ağırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) düzenlenen fuar özellikle hafta sonu 7'den 70'e onbinlerce Denizliliyi konuk etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı'na akın eden vatandaşlar yüzlerce yayınevi ve yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu. Fuarın onur konuğu Mustafa Tatcı, Ali Lidar, Kahraman Tazeoğlu, Canan Tan, Suat Suna, Sinan Akyüz ve daha yüzlerce yazar kitaplarını imzalayarak Denizlililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuara katılan birbirinden ünlü yazarlar, okumaya teşvik ettiği için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. HERKES DAVETLİ
Konuk yazarların dışında çok sayıda Denizlili yazar da okurlarıyla buluşma imkanı buldu. 8 Nisan 2018'e kadar açık kalacak fuar hafta içi 10:00- 20:00, hafta sonu ise 10.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuara olan ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Zolan, "Fuarda özellikle çocukları ve gençleri görmekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü bizim arzu ettiğimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, sorgulayan, araştıran bir gelecek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.